LECCO – Nell’ambito degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, l’Amministrazione comunale di Lecco ha deciso di intervenire alla riqualificazione degli spazi esterni della scuola primaria Nazario Sauro: questo intervento di messa in sicurezza permetterà la creazione di nuovi spazi funzionali per le attività didattiche, di gioco e di socialità degli alunni.

La riqualificazione, grazie a un lavoro congiunto con l’agronomo Giulio Fezzi e gli uffici tecnici comunali, prevede innanzitutto l’ampliamento dell’aiuola di radicazione del platano più vicino alla scuola, per garantire migliori condizioni di sviluppo dell’albero, e la rimozione dei tre tigli che, a causa della loro prossimità al muro perimetrale della scuola, hanno causato perforazioni e spanciamento delle pareti (che saranno sistemate). I tigli saranno sostituiti con altri tre alberi che saranno messi a dimora ampliando le aiuole di destinazione.

“Voglio ringraziare non solo i tecnici e gli esperti comunali ma soprattutto la dirigente dell’ICS Lecco 3, Mariapia Riva, la coordinatrice del plesso, docente Chiara Crimella, e i rappresentanti dei genitori per il proficuo lavoro di ascolto, confronto e collaborazione volto a migliorare le condizioni di sicurezza della scuola e a creare nuovi spazi per i bambini che la frequentano”, è il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi.

Accanto allo sviluppo di una progettazione per una nuova fruizione del cortile della primaria Nazario Sauro, l’Amministrazione comunale ha avviato con il gruppo docente, congiuntamente con le famiglie, un dialogo per migliorare alcuni aspetti funzionali di arredo e l’introduzione di altri elementi per rendere più accogliente gli spazi interni della scuola.