LECCO – Domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 si terranno le primarie del Partito Democratico per scegliere il nuovo segretario nazionale e la composizione dell’assemblea nazionale.

Attraverso i congressi di circolo, conclusi domenica 19, i candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico che potranno essere scelti alle primarie saranno: Elly Schlein, deputata della Repubblica Italiana, e Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna.

Il PD Lecco fa sapere che i seggi saranno presenti in tutto il territorio della Provincia. Possono votare tutti gli elettori del Partito Democratico, anche non iscritti, purché dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Tutti coloro che non sono iscritti potranno recarsi ai seggi con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di due euro per sostenere le spese organizzative. Si vota nel seggio afferente al proprio Comune di residenza.