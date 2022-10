LECCO – Un raggruppamento di alto livello quello al centro sportivo dell’Aurora San Francesco con protagonisti i Primi Calci 2014. Oltre ai padroni di casa presenti con due squadre, anche della Casatese, ColicoDerviese, Cortenova, Brianza Olginatese.

I due raggruppamenti erano così composti: Aurora SF, Casatese, Colicoderviese; mentre il secondo era formato da Aurora SF, Cortenova, BrianzaOlginatese. Un gruppo di squadre di livello che si sono affrontate con impegno e buon gioco. L’Aurora ha vinto facilmente solo con il Cortenova mentre ha pareggiato due tempi con le altre squadre e perso nettamente gli altri due incontri.

“Ho ricevuto tante indicazioni che permettono di correggere gli errori e le carenze evidenziate durante gli incontro – ha commentato mister Napolitano che assieme a Massimo Mauri e Antonio Pane allena i bambini -. Ad esempio le squadre ospitate, giocando un calcio molto dinamico, ci hanno messo in difficoltà, cosa che noi, dobbiamo ancora acquisire strada facendo. Alla fine comunque, nonostante il risultato, i nostri bambini, si sono impegnati e come sempre hanno messo in campo una sportività lodevole”.