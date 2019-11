LECCO – Questa mattina in Via Roma gli attivisti di “Lecco merita di Più” hanno allestito il primo gazebo di ascolto e confronto con i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative. “È stato un vero successo di partecipazione, un momento utile per continuare a raccogliere idee, progetti e segnalazioni per la Lecco del futuro- dichiarano i componenti del gruppo che fa riferimento a Forza Italia Lecco – Tanti cittadini hanno dato la loro disponibilità ad essere parte della nostra lista per partecipare alla costruzione della Lecco del domani.

C’è tanta voglia di cambiare, perché il fatto che Lecco sia una città bloccata dopo i 10 anni dell’amministrazione del centrosinistra è sotto gli occhi di tutti. Lecco e i lecchesi sono in cerca di un futuro migliore rispetto a quanto gli esponenti dell’amministrazione Brivio possano offrire”.