PRIMO NATO DEL 2026 E ULTIMO NEL 2025: JEFFREJ APRE L’ANNO, “CHIUDE” FEDERICO

LECCO – I l primo nato 2026 all’ospedale Manzoni di Lecco è Jeffrej Edoghhafe, venuto alla luce alle 5.03 del 1° gennaio, con un peso di 4,030 kg. Jeffrej è figlio di Mondaj Ehigamusoe ed Edoghhafe Pegace, residenti ad Airuno e di origine nigeriana.

L’ultimo nato 2025 è Federico Comi, nato alle 17.33 del 31 dicembre, con un peso di 3,230 kg. Federico è figlio di Giulia Mirella Tocchetti e Nicolò Comi, ha un fratellino di nome Edoardo e la famiglia risiede a Caprino Bergamasco.​

I numeri dei parti 2025

Nel corso del 2025 alla ASST di Lecco sono stati registrati 1.842 parti .​

I bambini nati complessivamente nel 2025 sono stati 1.872.

RedLC​