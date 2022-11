VALGREGHENTINO – Riunito la mattina del 6 novembre il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco Valgreghentino, nominato il 28 ottobre a gestire l’Associazione nel quadriennio 2022-2026, per eleggere le cariche sociali.

Cariche sociali alle fine così composte: presidente Simona Corti, vice Presidente (e segretario) Barbara Gilardi, tesoriere Fabrizio Sala. Completano il quadro i consiglieri Sabrina Bernardi, Gianpaolo Mandelli, Andrea Scaccabarozzi e Gian Pietro Panzeri. Il nuovo direttivo si sta già dedicando ai prossimi eventi in programma per il periodo natalizio.

“Per me è una grande emozione e mi sento tanta responsabilità ad affrontare questo impegno – le parole della neo presidente Simona Corti -. Ma con i miei compagni di viaggio so di non essere sola. Ringrazio il precedente presidente Gianpaolo Mandelli e tutti i consiglieri succedutisi in questi sei anni per il grande lavoro svolto e mi impegno a proseguire nel solco da loro tracciato per promuovere il nostro bel paese e il tutto grazie all’imprescindibile collaborazione con le associazioni”.