VERCELLI – Scontro fra squadre “storiche” del calcio italiano e il Lecco porta a casa un buon punto dal Piemonte.

Prima occasione della partita e vantaggio per i lecchesi: all’ottavo minuto Malgrati lancia lungo per Pastore, che anticipa il marcatore e serve al centro Capogna che deve solo spingere in rete il pallone di testa. Tre giri di lancetta dopo tocca a Strambelli, che da fuori area conclude alto senza impensierire il portiere dei piemontesi.

Partita equilibrata e poche occasioni fino al 24′, con Bobb dalla distanza: debole, centrale e facilmente parato da Saro. Attorno alla mezzora prime occasioni per i padroni di casa: al 31′ punizione di Rosso allontanata con i pugni da Safarikas, centoventi secondi dopo tiro fuori misura di Varas che spreca da posizione interessante. Sul finire del primo tempo, rigore assegnato alla Pro Vercelli dopo un corner: sul dischetto Rosso che insacca per l’uno a uno con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

In avvio di ripresa subito avanti la Pro, con un tiro di Azzi al 2′, parato da Safarikas. Al 13′ padroni di casa in dieci per il rosso diretto comminato a Quagliata, entrato a gamba altissima su Carissoni.

Fino alla fine succede poi poco, se non in un finale convulso: da annotare i ben sei minuti di recupero concessi e l’espulsione di Moleri proprio al 51′ – ma l’1-1 al ‘Silvio Piola‘ è definitivo.

R. S.

PRO VERCELLI-LECCO 1-1

PRO VERCELLI (433) Saro; Iezzi, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano Grossi (29′ s.t. Bani), Varas (29′ s.t. Romairone); Azzi (18′ s.t. Franchino), Comi, Rosso (33′ s.t. Mal)

A disposizione Moschin, Foglia, Erradi, Ciceri, Della Morte, Carosso, Merio, Vetri

Allenatore Alberto Gilardino

LECCO (3421) Safarikas; Merli Sala, Malgrati, Procopio; Carissoni (16′ s.t. Giudici), Moleri, Bobb (42′ s.t. Marchesi), Pastore; D’Anna ( 42′ s.t. Negro), Strambelli; Capogna (29′ s.t. Fall).

A disposizione Jusufi, Pulze, Lisai, Maffei, Nacci, Bastrini

Allenatore Gaetano D’Agostino.



MARCATORI Capogna (LC) 8′ pt, Rosso (PRO) 44′ pt su rigore

AMMONITI: Capogna, Strambelli, Moleri, Bani

ESPULSI Quagliata 13′ st, Moleri 51′ st