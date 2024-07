LA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL MONTE CARMELO ALLA “TERZA DE LÖI”

LECCO – La processione con il Simulacro della Madonna del Carmine ha concluso una festa del Rione lecchese di Laorca o “Terza De Löi” indimenticabile. Tanta è stata la partecipazione nonostante il maltempo nelle varie serate organizzate per attirare gli ospiti, non solo residenti o ex abitanti, all’oratorio San Giuseppe. Un successo che ha visto protagonisti il gruppo di volontari ben organizzati che da anni si dedica alla sua preparazione e gestione.

La festa ha proposto numerosi eventi adatti un po’ a tutte le età, tra cui concerti, uno spettacolo teatrale, specialità culinarie, che hanno contribuito a rendere attraente l’ospitalità. La “Terza de Löi” ha anche sostenuto le opere parrocchiali attraverso l’estrazione di una lotteria con numerosi biglietti acquistati.

Si tratta anche di un momento di incontro e di scambio intergenerazionale, dove i più anziani trasmettono ai giovani le tradizioni e i valori della comunità di un rione ricco di storia, assicurando così la continuità e il rinnovamento delle celebrazioni. La “Terza de Löi” è quindi un tessuto di rituali, sapori, suoni e colori che si intrecciano per dare vita a una festa che è espressione autentica dell’identità culturale e sociale di Laorca. La processione, guidata dal sacerdote laorchese don Giacomo Ferraglio, è iniziata dall’antica chiesetta di San Giovanni Battista del Cimitero monumentale del Rione costruita tra il sec. XIII – inizio sec. XIV ed è scesa verso l’oratorio, tappa tradizionale dell’evento religioso.

Purtroppo la pioggia ha fatto dirottare il corteo verso la parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo dove il parroco don Claudio Maggioni ha impartito la solenne benedizione eucaristica.