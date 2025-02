LECCO – “Quando avevo bisogno della droga andavo nei boschi e lì trovavo gli albanesi che la vendevano”; “Non sapete che in Valsassina gira tanta droga?”; “Ci sono persone che salgono a Bobbio tutti i fine settimana per vendere la droga”. Sono alcune delle deposizioni dei testimoni al processo nei confronti di un albanese di 43 anni, Samir B., residente in Valsassina e arrestato nel 2022 nell’operazione Drug Valley della Squadra Mobile di Lecco.

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINA NEWS