PROCURA E TRIBUNALE ‘POTENZIATI’: ARRIVANO A LECCO GIUDICE E SOSTITUTO

LECCO – Potenziamento in atto per la Procura della Repubblica e il Tribunale di Lecco: è entrato in servizio un nuovo giudice alla Sezione Penale del palazzo di giustizia, Gian Mario Merletti, mentre è arrivato in Procura e si è presentato ai colleghi un nuovo Sostituito, il dottor Quaglia.

Da gennaio la Procura sarà a organico quasi completo: sei magistrati in servizio non si ricordano da alcuni decenni, epoca in cui la Procura era guidata da Anna Maria Delitala.

Al quinto piano ci saranno da gennaio sei magistrati: il procuratore Ezio Domenico Basso, il nuovo sostituto procuratore Quaglia con Chiara Di Francesco, Chiara Stoppioni, Simona Galluzzo e Pasquale Esposito.

Il giudice Marco Tremolada, presidente del Tribunale di Lecco, vede adesso coperto un posto in organico, rimasto vacante dopo il trasferimento (a Milano) del giudice Nora Lisa Passoni.

Il nuovo arrivato Gian Mario Merletti sarà dunque al fianco dei giudici Bianca Maria Bianchi, Paolo Salvatore, Martina Beggio e Giulia Barazzetta. Accanto a loro ci sono i due Gup e Gip, Salvatore Catalano e Gianluca Piantadosi.

