LECCO – I furti in abitazione continuano a destare preoccupazione nel lecchese. Sono 764 infatti i fascicoli aperti nel 2021; di questi, 88 sono a carico di persone note, 674 sono invece contro ignoti perché non si ancora potuto identificare il responsabile. A carico di ogni erano 282 nel 2021 (32 noti), 311 nel 2022 (32 noti) e 83 infine nelle prime dieci settimane dell’anno in corso (18 quelli noti). Scoprire gli autori del colpi in casa però non è facile – fanno notare dalla Procura – perché i ladri che scappano sono sempre un passo avanti rispetto alle guardie che li inseguono.