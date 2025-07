PROF E STUDENTI SI RITROVANO 48 ANNI DOPO, NEL SEGNO DEL “VOLTA”

LECCO – Quarantotto anni sono trascorsi, ma lo spirito di quel primo giorno al Liceo Scientifico del Collegio A. Volta di Lecco non è mai svanito. In un’atmosfera densa di ricordi e riconoscenza, alcuni dei primi studenti e due professori dell’istituto si sono ritrovati in un incontro conviviale, mercoledì sera, per celebrare non solo il tempo passato, ma i legami che li hanno accompagnati nel cammino della vita.

“48 anni dopo… come il primo giorno! – ricordano i presenti – Il pensiero va a chi coraggiosamente ha voluto iniziare: i nostri genitori e Don Giulio (allora rettore del collegio Volta).

E così nel 1977 iniziava l’avventura del Liceo Scientifico del Collegio “A. Volta” di Lecco.

25 furono i temerari.

Mercoledì sera parte di loro e un paio di professori si sono ritrovati in un incontro conviviale.

Il Professor Agostoni (92 anni) ha sfoggiato una tempra e una cultura matematica ancora viva e vitale. Il Prof Tagliaferri ha simpaticamente intrattenuto tutti con le sue battute intramontabili frutto di anni di insegnamento tra italiano e filosofia.

E poi noi, ormai più che 60 enni…”

“Del bene (il volere il nostro bene) – concludono – che ci hanno trasmesso queste figure (così come altre durante gli anni) e dell’accompagnamento costante nella crescita personale del compianto Don Giovanni (dal ritrovarsi alle sue esequie è scaturita questa proposta di incontro) ci si rende conto proprio ora… ora che riuniti ci confrontiamo, ci parliamo da uomini fatti e maturi.

Ognuno con la propria storia , le proprie difficoltà, debolezze ma la forza di superarle… grazie Collegio Volta!”