LECCO – La sostenibilità è un concetto valido non solo se applicato all’ambiente, ma anche alla crescita delle imprese. Questo il tema messo al centro dell’incontro promosso da AIPV (Associazione Italiana Professionisti del Verde), associazione con sede a Olginate, che rappresenta, tutela e valorizza le persone fisiche e le aziende che, a vario titolo, si occupano professionalmente della realizzazione e cura del verde ornamentale e del paesaggio sia pubblico che privato.

In occasione di Myplant & Garden, il grande expo del mondo green svoltosi nei giorni scorsi alla Fiera di Milano, AIPV ha deciso di promuovere un convegno dedicato proprio ai professionisti del verde e alle strategie per crescere e affrontare al meglio le nuove sfide del mercato.

Il convegno ha visto come relatori, tra gli altri, Stefano Turchi, amministratore di Unique Web Studio, imprenditore esperto di crescita digitale, e Paola Aronne, esperta di efficacia commerciale specializzata nell’aiutare le micro imprese a valorizzare le proprie risorse per la crescita e lo sviluppo. Nel suo intervento, Aronne si è focalizzata in particolar modo sui processi che determinano la crescita aziendale, come l’incremento della marginalità, l’evoluzione di fronte ai cambiamenti del mercato, dei consumi e della società, e soprattutto la cura e il mantenimento della relazione con il portafoglio clienti già acquisito, processo che fa leva in particolar modo sul principio della fiducia. Aronne ha approfondito, da un punto di vista imprenditoriale e professionale, quelli che sono gli elementi che concorrono alla generazione della fiducia nel cliente, come visibilità, autorevolezza, empatia, confidenza, credibilità.