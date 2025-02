PROGETTO “ABITARE BENE LA COMUNITÀ”: AL COMUNE DI LECCO QUASI 230MILA EURO

LECCO – Il Comune di Lecco è risultato tra i beneficiari di un bando promosso da Regione Lombardia finanziato dal fondo sociale europeo (FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 – Inclusione sociale) per l’importo complessivo richiesto di 229.340,06 euro per il progetto ABC + Abitare bene la comunità, la cui finalità è quella di sviluppare azioni di supporto alle persone a rischio povertà ed esclusione sociale, prevalentemente anziani, famiglie con minori e adulti soli.

Nel concreto, la progettualità prevede l’invio di operatori sociali in alcune zone di Lecco – caratterizzate da caseggiati di alloggi pubblici – i quali, con il coinvolgimento di servizi e associazioni, promuoveranno spazi e attività d’inclusione per intercettare i bisogni delle persone. Tra le possibili azioni troviamo attività di animazione, laboratori per sensibilizzare al contenimento dei consumi energetici, interventi di accompagnamento all’inserimento nell’alloggio, promozione di forme di partecipazione sociale, laboratori di cura del bene comune e di rigenerazione urbana.

“Con questo progetto, riconosciuto da Regione Lombardia tra le migliori progettualità nel territorio lombardo, vogliamo porre attenzione al tema dell’abitare e alle persone che vivono nelle case pubbliche della città. Verrà promosso un modello di custodia sociale diffusa aggregando associazioni, negozi di vicinato, farmacie, medici di medicina generale in una attenzione corale alle persone. Tutto ciò grazie alle competenze e al prezioso lavoro degli operatori sociali del comune – spiega l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni -. Il progetto mira ad aumentare la qualità di vita e il benessere di alcune persone a rischio di esclusione sociale, prevenendo forme di disagio”.