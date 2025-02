PROGETTO “CUORI OLIMPICI”: IL 30 AGOSTO TAPPA AI PIANI D’ERNA

LECCO – Presentato ieri pomeriggio alla Borsa Internazionale del Turismo, presso l’area eventi dello stand di Regione Lombardia, il progetto ‘Cuori Olimpici’, un viaggio alla scoperta delle eccellenze delle province lombarde lungo le vie olimpiche, che farà tappa a Lecco quest’estate. Nell’occasione si andrà alla scoperta dei Piani D’Erna sabato 30 agosto, con ‘Lecco Ama La Montagna’, a 100 anni dalla posa della croce sul monte Resegone.

“Ringraziamo Regione Lombardia per questa proposta che ci consente di presentare il nostro territorio a un circuito ampio, sentendoci parte del percorso di avvicinamento alla festa olimpica – dice l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo – I Piani d’Erna rappresentano una sintesi molto interessante per chi vuole praticare attività sportiva all’aria aperta, ma anche trascorrere un tempo piacevole immersi nella bellezza delle nostre montagne. Grazie alla collaborazione con tante associazioni locali il 30 agosto apriremo i nostri sentieri e tutto il comprensorio di Erna per una nuova edizione di Lecco Ama la Montagna”.

Il viaggio, che si articola in un’ideale staffetta olimpica, prenderà il via il 9 marzo da Brescia e proseguirà attraverso le dodici province lombarde, per terminare il 7 dicembre a Como, con l’obiettivo valorizzare i rispettivi territori, attraverso la celebrazione dei valori olimpici, raccontando tradizione e innovazione e diffondendo peculiarità turistiche.