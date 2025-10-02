PROGETTO IANG: UNA NUOVA AULA STUDIO PER I GIOVANI A GARLATE

GARLATE – Dal 13 ottobre, nella Valle San Martino apre ufficialmente una nuova aula studio, uno spazio gratuito dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori, promosso dal progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani e sostenuto dai Comuni del Polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago), da Ambito Territoriale di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole e Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.

L’aula studio sarà attiva ogni lunedì dalle 15 alle 18 al Museo della Seta Abegg di Garlate. Gli studenti troveranno postazioni attrezzate con connessione Wi-Fi, il supporto di due tutor per lo studio e compiti, uno snack corner gratuito, uno spazio esterno e la comodità di un parcheggio nelle vicinanze. Non è necessaria la prenotazione.

“Con questa nuova aula studio intendiamo offrire ai giovani del nostro territorio non soltanto un ambiente adeguato allo studio, ma anche un punto di riferimento educativo e sociale. È un investimento sulla loro crescita, sulla possibilità di condividere esperienze e di costruire legami con il territorio”, commenta Matteo Colombo, referente delle politiche giovanili per il Polo Valle San Martino.

L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei giovani un luogo accogliente e funzionale, pensato sia per lo studio individuale che per il lavoro di gruppo, capace di offrire nuove opportunità di crescita e socialità, e grazie alla presenza di due tutor, gli studenti potranno contare su un supporto nel percorso scolastico costante.