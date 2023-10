LECCO – Sarà inaugurata giovedì 5 ottobre alle 18:30, a Villa Manzoni, la mostra I Promessi Sposi “Sottosopra” di Antonella Ciceri.

L’esposizione, allestita in occasione del 150° anno dalla scomparsa di Alessandro Manzoni e nell’ambito della rassegna “1873-2023 Una città per Manzoni”, è promossa dal Comune di Lecco attraverso il Sistema Museale Urbano Lecchese. La mostra sarà visitabile il martedì dalle 10 alle 14 e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18 con accesso libero.

Nelle dodici opere della serie de “I Promessi Sposi” di Antonella Ciceri, nata e cresciuta a Lecco, e da sempre affascinata dal capolavoro manzoniano, i personaggi del romanzo sono rappresentati come figure allegoriche che esprimono la visione artistica e introspettiva dell’autrice, a cavallo tra due mondi, il terreno e l’acquatico, che trovano una linea di unione e d’inevitabile compenetrazione.

“Una mostra che trova spazio nella rassegna ‘1873-2023 Una città per Manzoni’ e che omaggia l’esperienza artistica della pittrice Antonella Ciceri – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Questa è, per i visitatori, l’opportunità di scoprire una Lecco e un romanzo insoliti, stante il capovolgimento di un elemento fondamentale del nostro territorio, come l’acqua del lago, e lo svelamento di peculiarità e caratteristiche del nostro paesaggio”.