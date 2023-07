LECCO – Sarà un intenso mese di agosto quello relativo alle proposte estive promosse dal Comune di Lecco. Si comincia mercoledì 2 e sabato 26 alle 18:15 in località Paré a Valmadrera per l’‘uscita in Kayak’, fino alla rocca di Malgrate e Pradello, mentre giovedì 3, venerdì 18 e giovedì 31 dalle 13 alle 17 lezioni di ‘wakeboard sul Lago di Como’ tra andature, rotazioni e salti.

Venerdì 4 alle 19 ‘Sunset lovers’ ai Piani Resinelli con camminata dal parco del Valentino passando per il monte Coltignone, sabato 5 alle 9:15 ‘Passeggiando nel tempo’ ai Piani d’Erna, un’escursione all’aria aperta per scoprirne la storia e domenica 6 alle 9:15 ‘Dal lago alla Valsassina in bicicletta’, un’esperienza ciclistica dal centro città fino ai Piani Resinelli.

La settimana successiva, martedì 8 alle 8:30 e alle 10:30, ‘lezione di wing sul lago’ tra posture base e manovre, per un’infarinatura teorica iniziale e mercoledì 9 ‘lezione di windsurf sul lago’ con ritrovo alla spiaggetta san Nicolò, per apprendere le regole base e surfare sulle acque del Lago di Como circondati dalle bellezze delle montagne di Lecco. Venerdì 11 alle 9 a partire dal piazzale della funivia per Erna ‘salita alla ferrata Gamma 1’, per un notevole dislivello e modeste difficoltà tecniche, mentre domenica 13 alle 18:30, sempre a partire dal piazzale della funivia ‘Startrekking’, un’escursione per osservare la volta celeste e scoprire le costellazioni e il cielo sopra Lecco.

Giovedì 17 agosto, con ritrovo alle 9 in stazione a Lecco, ‘Rinfrescarsi lungo il Sentiero del Viandante’, un’escursione da Mandello del Lario a Rongio, fino al torrente Meria, mentre venerdì 25 alle 9:30 in Villa Gomes ‘Il benessere delle piante selvatiche’, un viaggio nel mondo della natura selvatica, alla scoperta dei segreti di fiori, alberi ed erbe.

Domenica 27 alle 7 escursione dal titolo ‘Anello della Grignetta’ dai Piani Resinelli, passando per la cresta Cermenati. Infine, sempre domenica 27, ma alle 10 e con ritrovo a Galbiate in piazzale mercato, ‘escursione con le joelette al Parco Monte Barro’, un’esperienza immersiva a contatto con la natura e accessibile per persone con disabilità motoria, gratuita per i bambini sotto i 13 anni d’età.