“PROSPETTIVE AL FEMMINILE”, LA MOSTRA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA LECCHESE

LECCO – Un messaggio forte arriva dalla mostra fotografica “Prospettive al femminile”, promossa dal circolo culturale Angelo Tenchio con la collaborazione della Consigliera provinciale di parità e il comitato pari opportunità, allestita in occasione della Festa della donna a Palazzo di Giustizia. L’opere in mostra sono realizzate dalle artiste Agnese Denti, Emanuela Venneri, Renata Molteni, Roberta Gambarini e Serena Compagnoni, che attraverso le loro immagini hanno offerto una riflessione sulla donna e sul suo ruolo nella società.

In mattinata si è svolta una cerimonia a Palazzo di Giustizia con la presenza di avvocati, magistrati, giudici e chi ha promosso la mostra: sono state illustrate le opere della mostra allestita in questi giorni all’ingresso del Palazzo di giustizia e in diversi piani, con gli interventi del presidente del tribunale Marco Tremolada, del Procuratore Domenico Basso, della presidente della sezione penale Bianca Maria Bianchi, del presidente dell’Ordine degli avvocati di Lecco Elia Campanielli. L’avvocatessa Nives Bonetti ha spiegato il significato delle mostra con il messaggio che trasmette, non solo in occasione della Festa della Donna.

Il presidente del tribunale Marco Tremolada ha posto l’accento sulle “forme di rispetto dei generi e sugli importanti passi avanti fatti”, mentre il Procuratore Domenico Basso ha parlato di “una parità di genere raggiunta, ma dal lavoro che emerge dagli uffici della Procura tanto deve ancora essere fatto”. Il giudice Bianca Maria Bianchi ha invece ricordato che “la strada è segnata, con l’auspicio che il futuro sia migliore”.

Il presidente dell’Ordine degli avvocati, Elia Campanielli, ha ricordato la Costituzione nella quale si legge che “l’uguaglianza formale e sostanziale deve essere applicata in tutti settori”. Poi le organizzatrici della mostra e le artiste hanno spiegato ciò che le bellissime foto rappresentano: un momento celebrativo, ma anche propositiva per una reale parità di genere.

