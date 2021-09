MILANO – Contributi per 186.000 euro ai dodici Coordinamenti provinciali del Volontariato della Lombardia. Lo ha deciso la Giunta regionale stabilendo i criteri per l’assegnazione dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione per l’anno 2021. I contributi alla Protezione civile di Regione Lombardia, 15.500 euro per ognuno dei dodici Coordinamenti provinciali del Volontariato, saranno calcolati con una quota fissa e una variabile in modo da rendere più adeguata la distribuzione delle risorse all’impegno proporzionalmente differente di ogni Comitato provinciale.

Di seguito i contributi suddivisi per provincia: Bergamo: 21.350 euro; Brescia: 23.200; Como: 12.800 euro; Cremona: 11.100 euro; Lecco: 13.200 euro; Lodi: 11.500 euro; Monza e Brianza: 12.500 euro; Milano: 20.300 euro; Mantova: 10.250 euro; Pavia: 17.200 euro; Varese: 19.800 euro.