PROTEZIONE CIVILE, 230MILA EURO PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI

MILANO – Regione Lombardia ha assegnato 2,3 milioni di euro per le azioni di previsione per le azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, a favore delle Province, Comunità montane, parchi regionali e Città metropolitana di Milano. Corrisponde a 237.074,20 euro il contributo complessivo per il lecchese, di cui 137.370,10 euro per mezzi e attrezzature, e 58.412,50 euro per dispositivi di sicurezza.

“Queste risorse – ha spiegato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – sono fondamentali nella lotta agli incendi boschivi. Serviranno, infatti, per l’acquisto di mezzi terrestri ed attrezzature da parte degli Enti territoriali con competenza antincendio boschivo e del volontariato organizzato di Protezione civile. Inoltre, è previsto il potenziamento dei dispositivi di protezione individuale allo scopo di alzare il livello di sicurezza degli operatori”.

“Si tratta – ha proseguito – di uno sforzo di Regione Lombardia che, di fatto, anticipa queste somme in luogo del Ministero. L’obiettivo è che le squadre di volontariato siano adeguatamente equipaggiate e preparate per affrontare sfide delicate e salvaguardare il prezioso patrimonio ambientale e la sicurezza delle nostre comunità. Agli operatori – conclude l’assessore La Russa – rivolgiamo un sincero ringraziamento, ribadendo la ferma volontà di continuare a supportarli”.