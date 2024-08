PROTEZIONE CIVILE: 79 NUOVI VOLONTARI SUPERANO IL CORSO

GALBIATE – Al Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate la prova pratica finale per il corso di aspiranti volontari di Protezione civile.

Durante il corso, gli aspiranti volontari hanno visto e utilizzato le attrezzature in dotazione alla colonna mobile di Protezione civile della Provincia di Lecco. Ma su 103 iscritti, sono risultati idonei in 79. In 24, pari al 25%, non ce l’hanno fatta.

Chi ha conseguito l’idoneità superando il test finale, riceverà l’attestato che dà loro la possibilità di inserirsi in una delle organizzazioni di Protezione civile regolarmente iscritte all’elenco territoriale di Regione Lombardia.

La Provincia Lecco ci tiene a ringraziare gli aspiranti volontari che con il loro impegno e il loro interesse al mondo della protezione civile si rendono disponibili a dedicare tempo, mettendo a disposizione il proprio entusiasmo e la propria capacità in azioni a servizio della collettività.

F. S.