LECCO – Nell’ambito dell’esercitazione provinciale di Protezione civile “On The Road 2023” allestita dal CCV della Provincia, il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Lecco ha organizzato sul territorio di Lecco uno scenario emergenziale di tipo idrogeologico, funzionale alla preparazione in occasione di eventi calamitosi come frane, smottamenti ed esondazione di corsi d’acqua.

31 i volontari del Gruppo che, sotto la direzione del coordinatore Franco Aromatisi, nel corso del pomeriggio e della serata di sabato 13 maggio hanno simulato l’evacuazione di alcune abitazioni nel rione di Chiuso e il conseguente allestimento di un’area di attesa sicura in piazzale delle Nazioni, idonea al ricovero e all’assistenza della popolazione evacuata.

A supporto delle operazioni, sono stati anche coinvolti alcuni mezzi della Colonna mobile provinciale, e un contingente di volontari generici per un totale di circa 200 persone, che hanno messo a disposizione ulteriori strutture di accoglienza rispetto a quelle allestite dai volontari di Lecco.

“Le esercitazioni sono attività fondamentali che permettono di mantenere alta l’attenzione e migliorare le procedure in essere per una pronta risposta all’emergenza – dichiara il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti – La rilevante partecipazione a questa attività dimostra la grande voglia di essere preparati e l’impegno costante che caratterizza il nostro sistema provinciale di protezione civile. L’esercitazione provinciale di protezione civile ha lo scopo di preparare alla gestione dell’emergenza, è uno strumento di prevenzione fondamentale per la verifica dei piani di emergenza, per un aggiornamento della conoscenza del territorio, per valutare lo scenario di rischio e per testare le dotazioni e le risorse. Voglio ringraziare tutti i volontari e il personale della Provincia di Lecco, che si sono resi disponibili e ancora una volta si sono messi in gioco per migliorare il sistema di coordinamento, gli obiettivi e il possibile coinvolgimento della popolazione”.

Così l’assessore alla Protezione civile del Comune di Lecco Simona Piazza: “Al solito grazie a tutti i volontari e al servizio comunale di protezione civile, si aggiunge in questo caso un ringraziamento particolare agli attori della compagnia teatrale Namastè di Germanedo, che hanno partecipato alla configurazione dello scenario, fingendosi persone in difficoltà a seguito dell’evento calamitoso. Questo ha permesso ai volontari di testare anche le loro capacità di tipo emotivo ed empatico, competenze chiave nelle fasi di emergenza, tanto quelle pratiche e tecniche, per un corretto supporto attivo alla popolazione in casi reali simili a quello ipotizzato”.