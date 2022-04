LECCO – La Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato della protezione civile di Lecco organizzano l’edizione 2022 del corso base per volontari di protezione civile. La nuova sessione formativa trova riscontro nella richiesta che arriva dagli enti e dalle istituzioni di tutto il territorio provinciale e dalla voglia della cittadinanza di mettersi in gioco nell’aiutare il prossimo.

Il corso si svolgerà in due momenti:

· Corso A0 – Introduzione al sistema della protezione civile: sabato 30 aprile dalle 14 alle 18, nella sede della Comunità montana Valsassina in località Fornace Merlo a Barzio, all’interno delle attività dell’esercitazione provinciale; iscrizioni entro martedì 26 aprile al link https://forms.gle/7xdiP2YJqZF3MqveA

· Corso A1 – Aspirante volontario di protezione civile: da sabato 28 maggio, in modalità on line attraverso la piattaforma Formazione a distanza di Regione Lombardia, con prova pratica sabato 11 giugno; iscrizioni entro venerdì 6 maggio al link https://forms.gle/yzHLRPbknYrikvFr6

“L’interesse della cittadinanza verso la protezione civile è sempre maggiore e questo è per noi motivo di grande gratificazione – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – La possibilità di riprendere almeno una parte della formazione in presenza ci permette di avvicinarci ancora di più ai cittadini, coinvolgendo larga parte della popolazione che vogliamo tutelare con l’attività di prevenzione, divulgando i concetti di autoprotezione che sono alla base del sistema di protezione civile”.

“I volontari sono una risorsa insostituibile per il nostro territorio – sottolinea il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti – Ci auguriamo una partecipazione numerosa al nuovo corso e che le persone, terminata la formazione obbligatoria, decidano di iscriversi subito in una delle oltre 50 organizzazioni del territorio provinciale. L’impegno costante nel portare avanti la collaborazione tra il volontariato organizzato e la Provincia di Lecco negli ultimi anni ha permesso di supportare con forza le necessità del territorio, anche quando le criticità verificatesi a seguito di eventi naturali si sono sovrapposte all’emergenza sanitaria”.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla realizzazione della nuova edizione del corso per aspiranti volontari – aggiunge la presidente del Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato della protezione civile Domizia Mornico – perché l’attività svolta in presenza e il supporto in modalità a distanza effettuato dai tutor sono elementi estremamente rilevanti per aver un volontariato operativo e ben preparato per interventi in emergenza, e rappresentano una delle tante attività che possono essere svolte nel sistema di protezione civile”.