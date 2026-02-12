PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA A SUPPORTO DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

LECCO – La Provincia di Lecco ha organizzato una visita al Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate, per illustrare le attività che il sistema provinciale di protezione civile sta svolgendo a supporto dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Alessandra Hofmann con il dirigente Fabio Valsecchi e il Comandante della Polizia provinciale Gerolamo Quadrio, il Prefetto di Lecco Paolo Ponta, il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli, la presidente del Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile Domizia Mornico con il vice Michele Motta, il Comandante della Polizia stradale di Lecco Alessandro Rossi, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Angelo Farina, il responsabile provinciale di Areu Mario Cerino, il Comandante della Polizia locale di Lecco Lucio Dioguardi, i rappresentanti dell’Associazione nazionale Carabinieri e, in collegamento da Bellano, il referente di Anas Paolo Manzo e i Vigili del Fuoco. Sono intervenuti la presidentecon il dirigentee il Comandante della Polizia provinciale, il Prefetto di Lecco, il sindaco di Galbiate, la presidente del Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civilecon il vice, il Comandante della Polizia stradale di Lecco, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il responsabile provinciale di Areu, il Comandante della Polizia locale di Lecco, i rappresentanti dell’Associazione nazionale Carabinieri e, incollegamento da Bellano, il referente di Anase i Vigili del Fuoco.

Il sistema della mobilità stradale e ferroviaria del territorio è interessato dal flusso dei viaggiatori lungo la direttrice Milano-Valtellina per le gare e gli eventi dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

La Provincia di Lecco da mesi sta lavorando con Regione Lombardia per assicurare l’effettiva attuazione delle procedure previste in caso di turbative viabilistiche e ferroviarie che possano verificarsi nel periodo di svolgimento dell’evento olimpico.

Il “Piano operativo dei dispositivi di protezione civile e di supporto alle polizie locali per la tutela della popolazione”, approvato da Regione Lombardia, ha individuato sul territorio provinciale tre punti di presidio utili al monitoraggio della mobilità e per interventi in supporto della popolazione, localizzati nel Centro polifunzionale di Sala al Barro a Galbiate, con funzioni di campo base, a Bellano e a Colico. Il Centro di Sala al Barro è attivo dall’inizio di febbraio e rappresenta una struttura di coordinamento nell’ambito del sistema regionale di protezione civile. Le attività vedono impiegati i volontari di protezione civile nel rapporto di stretta collaborazione tra la Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento del volontariato.

Il Piano predisposto da Regione Lombardia contestualizza le attività operative tra il 4 e il 23 febbraio e vede impegnati circa 60 volontari al giorno, divisi nei 3 punti di presidio e su 2 turni di servizio (6.00/14.00 e 14.00/22.00).

"Abbiamo voluto far conoscere le attività che il sistema provinciale di protezione civile sta svolgendo durante il periodo olimpico – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Un controllo continuo dei volontari sui tre quadranti in cui è stato diviso il nostro territorio, sulle strade e nelle stazioni, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità, incidenti o interruzioni. Un esempio concreto della proficua collaborazione tra Regione, Provincia, Comuni, Forze dell'ordine, enti e istituzioni del nostro territorio, come modello virtuoso da replicare in futuro anche per altre situazioni. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari, che ancora una volta si dimostrano una risorsa preziosa e indispensabile del nostro sistema di protezione civile, che vede nel Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate un punto di riferimento imprescindibile".