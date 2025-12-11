PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE: CONCLUSO IL CORSO PER I VOLONTARI

GALBIATE – Si è concluso il corso di specializzazione per volontari dedicato alle metodologie di divulgazione della cultura di protezione civile nelle scuole del 1° e 2° ciclo di istruzione (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il corso si è articolato con lezioni teoriche in modalità on line e laboratori pratici al Centro di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate, che hanno sviluppato linguaggio, metodologie e materiali per condividere con gli studenti e gli insegnanti la cultura di protezione civile, utilizzando gli strumenti più adeguati in base all’ordine scolastico in cui i volontari si troveranno a operare.

I docenti del corso sono stati professionisti delle metodologie didattiche, tra cui pedagogisti, psicologi ed esperti della sicurezza in ambito scolastico.

Al corso hanno partecipato 20 volontari, iscritti nell’elenco territoriale della provincia di Lecco, ma anche volontari provenienti da Sondrio.

“Questa nuova esperienza formativa – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – sottolinea la voglia dei volontari di confrontarsi con sempre maggiore preparazione e consolidata passione al mondo della scuola e verso le giovani generazioni. Lavorare a contatto coi giovani, fin dalla scuola primaria, per trasmettere i valori del volontariato e della cultura di autoprotezione e del mondo della protezione civile in generale è l’ideale collegamento e ponte tra le generazioni e verso un futuro il più possibile consapevole di quanto ognuno di noi possa fare per preservare il territorio in caso di eventi estremi sempre più frequenti. Grazie a tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questo corso e si sono impegnati per la sua buona riuscita”.