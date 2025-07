PROTEZIONE CIVILE: OLTRE 900MILA EURO PER IL MALTEMPO DELL’OTTOBRE 2020

MILANO – Oltre 16 milioni di euro per 45 interventi realizzati nei Comuni della Provincia di Brescia colpiti dal maltempo tra ottobre e novembre 2023. Le risorse aggiuntive sono il frutto dell’approvazione dell’integrazione del Piano degli interventi di protezione civile da parte del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.>In tema di risorse aggiuntive, il Dipartimento della protezione civile ha approvato, inoltre, un piano di nove interventi per oltre 900.000 euro per la riduzione del rischio residuo nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio che furono colpite dal maltempo nell’ottobre 2020 (insieme alle province di Varese e Como) per il quale il Governo dichiarò lo stato di emergenza nazionale. Anche in questo caso le risorse aggiuntive vanno a integrare il Piano complessivo dell’ordinanza del Dipartimento 766/2021 che comprendeva 254 interventi per uno stanziamento complessivo di circa 29,1 milioni di euro.

Qui l’allegato 1 (maltempo nel 2023)

Qui l’allegato 2 (maltempo nel 2020)