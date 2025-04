PROTEZIONE CIVILE VALLE SAN MARTINO AL LAVORO SUL TORRENTE GALLAVESA

ERVE – Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile della Valle San Martino è costituito dai volontari dei Comuni di Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de Busi e Vercurago.

Grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche acquistate direttamente dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (Ente capofila) come decespugliatori, motoseghe e trituratori (oltre a rasa siepi, corde, forche e rastrelli), sapientemente utilizzate dai volontari, il 19 marzo e il 2 aprile sono stati realizzati due interventi lungo il torrente Gallavesa, nel Comune di Erve.

I due tratti interessati dalle attività si sono rivelati molti difficoltosi, a causa sia dell’intensità delle vegetazione che dell’altezza degli argini ed hanno coinvolto circa quindici volontari delle squadre di Erve, Monte Marenzo e Vercurago, coordinati da Ulderico Valsecchi e dal responsabile dell’ufficio tecnico Stefano Perucchini.

Questi interventi sono strategici perchè agevolano il deflusso superficiale dei corsi d’acqua, azione imprescindibile per la custodia del territorio e per la prevenzione di dissesti.

I volontari cercano anche, tramite interventi nelle scuole, di sensibilizzare ed avvicinare i più giovani a questo mondo speciale del volontariato ambientale che è essenziale per impedire disastri, spesso evitati grazie all’impegno di questo piccolo esercito silenzioso di persone, che non fa notizia e rumore muovendosi in modo sistematico e coordinato sul territorio.

Per diventare volontario è obbligatorio frequentare un corso base riconosciuto da Regione Lombardia, solitamente organizzato dalla Provincia di Lecco; successivamente si è liberi di iscriversi ad un gruppo di volontariato di Protezione Civile attivo nei Comuni.