PROVINCIA, ANCHE NEL 2024 INVESTIMENTI NEL COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI

LECCO – Oggi, venerdì 4 aprile, nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco , si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Report 2024 Servizio Collocamento disabili e fasce deboli.

Sono intervenuti: Antonio Leonardo Pasquini, consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego; Marta Crimella, direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego Provincia di Lecco; Clara Fusi, responsabile sportello lavoro per persone con disabilità La Nostra Famiglia.

Nel 2024 la crescita per l’Italia si mantiene costante con un conseguente aumento dell’occupazione. In particolare gli indicatori del livello di occupazione del lecchese sono molto positivi rispetto alla situazione nazionale e della Lombardia, fotografando un territorio in grado di offrire opportunità lavorative.

In ragione di questo trend, il servizio Collocamento mirato della Provincia di Lecco ha investito molte delle proprie risorse a favore degli utenti con maggiori necessità per la ricerca e la stabilizzazione del lavoro anche sviluppando progettualità volte a una diffusione della cultura dell’inclusione.

Al 31 dicembre 2024 sono stati trattati 10.521 beneficiari. Le doti Gol attivate dal collocamento mirato sono 40. Nel 2024, inoltre, sono inoltre state attivate sul piano disabili 328 Doti a favore di utenti con disabilità. C’è stato un incremento degli iscritti annuali al Collocamento Mirato da 764 (nel 2023) a 859 (nel 2024). Un costante numero di persone avviate al lavoro pari a 599 rispetto ai 613 del 2023.

Il 61% dei contratti avviati nel 2023 sono stati confermati nel 2024, mediante proroghe o trasformazioni a tempo indeterminato. C’è stato un incremento delle convenzioni ex art. 14 D.lgs 276/03 46, rispetto alle 35 dell’anno 2023, che hanno portato a 55 nuove assunzioni e 20 stabilizzazioni per un totale di 75 persone presso Cooperative sociali di tipo B.

È leggermente incrementato il numero dei tirocini extracurriculari 382 (rispetto ai 377 del 2023) presso svariate realtà pubbliche e private con l’obiettivo di poter favorire l’orientamento e l’inserimento lavorativo. I tirocini di Adozione Lavorativa per lavoratori più difficilmente collocabili sono stati 266. Al 31 dicembre, delle 1610 aziende che hanno presentato il prospetto, sono emerse solo 12,5 scoperture in aziende in quanto in fase di valutazione nel merito dello strumento da utilizzare.

