PROVINCIA E APAF CASARGO, NUOVO CORSO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LECCO – La sala 1° maggio di corso Matteotti, che la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha definito “cuore pulsante del centro per l’impiego”, ha ospitato in mattinata la presentazione del nuovo corso formativo per la pubblica amministrazione organizzato dalla Provincia.

Gli enti locali, non potendo attuare un periodo di affiancamento per i propri dipendenti, hanno necessità di formare al meglio i candidati che prenderanno il loro posto: in aggiunta, si stima che entro il 2032 un milione di dipendenti pubblici andranno in pensione.

Da qui la necessità di creare un corso specifico di 40 ore …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS