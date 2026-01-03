PROVINCIA, HOFMANN RINGRAZIA OLTRE 280 FIRMATARI DELLA SUA CANDIDATURA

LECCO – Alessandra Hofmann, presidente in carica della Provincia di Lecco, esprime “un sentito ringraziamento agli oltre 280 amministratori che hanno sottoscritto il sostegno alla sua candidatura”, protocollata nella mattinata odierna da Claudio Usuelli, suo predecessore alla guida di Villa Locatelli. Un sostegno “ampio e diffuso, che attraversa l’intero territorio provinciale dalla Valsassina al Lago, fino alla Brianza e che testimonia la partecipazione e l’attenzione di amministratori provenienti da contesti diversi, accomunati dalla volontà di continuare un percorso di lavoro condiviso”.

“La raccolta firme – sottolinea la presidente Hofmann – non è stata soltanto un importante supporto formale, ma soprattutto un’occasione preziosa di incontro, confronto e ascolto dei bisogni delle singole amministrazioni locali. Un momento che ha confermato quanto sia fondamentale mantenere un rapporto diretto e costante con i territori della nostra Provincia”. La presenza di Usuelli assume un valore particolarmente significativo, richiamando “un metodo di lavoro fondato sulla condivisione, sull’attenzione ai territori – a partire dai Comuni più piccoli – e su un’azione amministrativa portata avanti senza distinzioni di natura politica o geografica, nell’esclusivo interesse della comunità provinciale”.

Un percorso di dialogo che ha permesso di raccogliere “istanze, proposte e criticità provenienti dai diversi ambiti territoriali, creando le basi per una collaborazione concreta e costruttiva. Da questo ascolto – prosegue Hofmann – nasce la possibilità reale di migliorare i servizi offerti ai Comuni e di rafforzare il ruolo della Provincia come ente di coordinamento, supporto e accompagnamento”.

Nei prossimi giorni proseguirà il cammino con una serie di incontri territoriali dedicati agli amministratori locali e alle realtà del territorio:

12 gennaio | ore 20.30

Meratese e Casatese

Sala Civica Teodolinda – Missaglia

Piazzetta Teodolinda, 27

Lecchese, Oggionese e Valle San Martino

Centro Studi G. Parini – Bosisio Parini

Via A. Appiani, 10

Valsassina e Lago

Sede della Comunità Montana – Barzio

Via Fornace Merlo

“Continueremo ad ascoltare – conclude la presidente – le tante e belle realtà del nostro territorio, perché solo dal dialogo e dalla responsabilità condivisa può consolidarsi una Provincia sempre più vicina ai Comuni e ai cittadini”.