VALMADRERA – Diffusa nel pomeriggio di oggi la lista presentata dal gruppo di amministratori “Civici per la Provincia” che vede come capolista Giuseppe Conti, sindaco di Garlate.

Tra i dodici candidati al consiglio provinciale a dicembre anche l’animatore del gruppo, il primo cittadino di Valmadrera ed ex senatore Antonio Rusconi.

“Si vuole evidenziare – afferma una nota della lista – la rappresentatività di tutto il territorio provinciale con persone che rivestono o hanno rivestito ruoli autorevoli in numerosi ambiti, il programma su cui ci siamo impegnati , anche per rivendicare l’orgoglio di una Provincia di Lecco che abbia un ruolo da protagonista soprattutto per il ruolo che avrà nel dopo pandemia e i relativi previsti finanziamenti”.