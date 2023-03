VALMADRERA – Come programmato da tempo, il sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, si dimette dalla carica di consigliere della Provincia di Lecco.

“Si tratta di un avvicendamento già programmato per una scelta di alternanza all’interno del gruppo ‘Civici per la Provincia’ e solo ritardato dalle elezioni regionali e che valorizzerà con la presenza di Giovanni Ghislandi il ruolo del Meratese e dei piccoli Comuni – spiega Rusconi -. Un ringraziamento non formale va da parte mia alla presidente Hofmann, al dottor Blandino, a tutti i consiglieri e in particolare ai dipendenti e ai responsabili degli uffici di cui ho apprezzato la competenza”.

“Ho solo la delusione – si legge nella lettera di dimissioni – che alcune proposte che mi ero permesso di indicare al Consiglio e alla Presidenza, come le attività extrascolastiche del CFP di Casargo, solo successivamente sono state riconosciute come reali emergenze e mi permetto di consigliare altrettanta attenzione su alienazioni inerenti il complesso di Villa Monastero.

“Sono sicuro che Giovanni Ghislandi porterà un contributo autorevole e importante, da parte mia era soprattutto un atto dovuto rispetto a un impegno preso. Per sdrammatizzare ho visto recentemente una vignetta di Mafalda che dice: ‘Mi piacciono le persone che dicono quello che pensano, e soprattutto mi piacciono le persone che fanno quello che dicono!'”, conclude Antonio Rusconi.