PROVINCIA: NUOVO PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA E ACCESSIBILITÀ

LECCO – La Provincia di Lecco con il sostegno dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – Sezione di Lecco promuove il progetto Accessibilità e inclusione lavorativa per persone con disabilità visiva non solo certificata.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e supportare chi, pur senza una certificazione ufficiale, affronta difficoltà visive che limitano l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro.

Il progetto si apre con un seminario pubblico sabato 21 giugno dalle 9 alle 12.30, nella sala don Ticozzi della Provincia di Lecco, in via Ongania 4 a Lecco e vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e professionisti del settore. Seguiranno corsi di formazione gratuiti su tecnologie assistive e strumenti digitali: 12 ore di formazione di gruppo e 14 ore di lezioni individuali personalizzate.

L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza, in particolare alle persone con disabilità visiva certificata e non certificata, interessate ad approfondire l’uso di strumenti per l’autonomia lavorativa.

“La Provincia di Lecco è orgogliosa di sostenere un progetto che valorizza l’autonomia e le competenze professionali di ogni cittadino, promuovendo l’inclusione lavorativa in chiave concreta e innovativa – commentano la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – Sostenere l’autonomia e la piena partecipazione delle persone con disabilità visiva significa rafforzare il tessuto sociale e professionale del nostro territorio. Inclusione e innovazione devono camminare insieme”.