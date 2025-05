PROVINCIA, OCCHIO AI FINTI MESSAGGI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO

LECCO – In provincia di Lecco e in tutta Italia è in corso una truffa che si configura come una falsa comunicazione del Centro per l’impiego. In particolare, le persone ricevono sul cellulare falsi messaggi tramite Sms e Whatsapp. Il testo dice: “Abbiamo tentato di contattarla più volte dai nostri uffici del Centro per l’impiego ma senza successo. La invitiamo a richiamarci al numero 8958950042”.

Si tratta in realtà di numeri a pagamento, in nessun modo riconducibili ai Centri per l’impiego. I Centri per l’impiego della Provincia di Lecco invitano quindi a diffidare di questi messaggi e ricordano che gli uffici competenti agiscono in modo ufficiale e con trasparenza.

Accanto a questa truffa è ricorrente anche quella del curriculum. Di solito si riceve una telefonata in cui una voce registrata dice: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. Chi prosegue la telefonata si ritrova a parlare con un presunto selezionatore, che si presenta come membro di un’agenzia per il lavoro o di un’azienda. Scopo della truffa è raccogliere dati personali sensibili, attraverso un link a falsi moduli, oppure convincere la vittima a investire denaro su piattaforme online sospette.

In un contesto in cui le truffe online e telefoniche sono sempre più diffuse, è fondamentale aumentare la consapevolezza e la capacità di difendersi. Per questo motivo, i Centri per l’impiego hanno predisposto un breve questionario anonimo per raccogliere informazioni utili e sviluppare corsi di formazione mirati alla prevenzione e alla sicurezza digitale.

In caso di dubbi, l’invito è di contattare il Centro per l’impiego di competenza territoriale: Centro impiego di Lecco 0341 295586 – 448 – 578; Centro impiego di Merate 0341 295700 – 702.