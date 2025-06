PROVINCIA: UN SUCCESSO IL CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI

LECCO – Ha riscosso un ampio apprezzamento tra i partecipanti il corso di formazione per la preparazione ai concorsi nella pubblica amministrazione, promosso dalla Provincia di Lecco nell’ambito del polo formativo per la pubblica amministrazione. Lo confermano i risultati del questionario di soddisfazione somministrato da Apaf – Agenzia provinciale per le attività formative, che ha raccolto le opinioni dei 56 corsisti iscritti.

Il corso, della durata di 40 ore, tenuto da Simone Chiarelli, dirigente pubblico esperto in diritto amministrativo, ha fornito ai partecipanti strumenti concreti per affrontare le selezioni e per far comprendere le opportunità di crescita professionale offerte dalla pubblica amministrazione. Il feedback raccolto evidenzia un giudizio molto positivo su diversi aspetti del corso. La maggior parte dei partecipanti ha valutato il corso come coinvolgente e stimolante, è stata riconosciuta la validità degli argomenti trattati, ritenuti pertinenti e ben approfonditi.

Sono state valutate molto positivamente anche la competenza dei docenti e la metodologia didattica, apprezzata per la chiarezza e l’efficacia, anche grazie all’uso di modalità asincrone che hanno permesso una fruizione flessibile dei contenuti. L’organizzazione generale del corso e l’utilizzo di canali di confronto come Telegram sono stati considerati utili e ben gestiti. Un dato particolarmente significativo riguarda l’impatto del corso sul percorso professionale dei partecipanti: diversi corsisti hanno dichiarato di aver partecipato a concorsi pubblici dopo la formazione, anche con successo, mentre la totalità dei partecipanti consiglierebbero il corso ad altri.

“Abbiamo fortemente voluto questo corso di formazione – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – che si inserisce nel più ampio progetto del polo formativo, presentato a gennaio, che mira a valorizzare il capitale umano e a rendere la pubblica amministrazione un ambiente attrattivo e moderno. In un momento di profondo rinnovamento della Pa, con un piano di assunzioni straordinario e una crescente attenzione alla formazione continua, la Provincia di Lecco si pone come punto di riferimento territoriale per chiunque desideri cogliere questa occasione, con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti e garantire l’efficienza del settore pubblico”.

“L’esigenza di avviare un percorso di preparazione ai concorsi pubblici – aggiunge il consigliere delegato alla Formazione professionale e Istruzione Antonio Pasquini – è maturata nell’ambito dell’esperienza e del crescente fabbisogno di personale manifestato dalla Provincia di Lecco e dai Comuni del territorio e della conseguente necessità di supportare coloro che intendono approcciarsi alla pubblica amministrazione nella preparazione delle procedure selettive, mediante una formazione qualificata sulle principali nozioni giuridiche e materie previste dai bandi, aumentando così l’efficacia delle procedure di selezione”.