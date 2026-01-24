PROVINCIALI: ALLE 12 L’AFFLUENZA AL SEGGIO SEGNA 48,78%

LECCO – L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 12 per l’elezione del presidente hanno votato 502 elettori, pari al 48,78% degli aventi diritto al voto (1.029).
Nel dettaglio:
- Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 252 su 534 aventi diritto al voto
- Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda arancione: 135 su 247 aventi diritto al voto
- Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda grigia: 59 su 130 aventi diritto al voto
- Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda rossa: 47 su 85 aventi diritto al voto
- Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda verde: 9 su 33 aventi diritto al voto
Nelle ultime elezioni per il presidente nel 2021 l‘affluenza alle 12 era stata pari al 45,29%.
Il prossimo aggiornamento sull’affluenza verrà diramato con il dato delle 17.
Ai sensi della legge 56/2014 sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Lecco, per un totale di 1.029 aventi diritto al voto.
Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle 23 nel seggio unico allestito nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco.
Le operazioni di scrutinio inizieranno domenica 25 gennaio alle 8 nella medesima sala.
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito internet dedicata alle Elezioni provinciali 2026.