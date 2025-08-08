PSG MOLTENO BRONGIO PRESENTA SQUADRE E PROGETTI, TRA SFIDE E FUTURO

MOLTENO – La serata di presentazione del PSG Molteno Brongio è stata un momento di forte coinvolgimento, con la partecipazione dei ragazzi dell’agonistica, della juniores, della prima squadra e dei rappresentanti federali. Nel corso dell’incontro, il Presidente ha illustrato le novità in arrivo: un abbonamento tifosi valido per tutte le squadre, un campo sintetico pronto per la prossima estate e la scelta di una mascotte votata dai bambini, che sarà ufficialmente presentata a settembre. Queste iniziative evidenziano l’attenzione verso la crescita sportiva e il coinvolgimento della comunità.

L’evento è stato anche occasione per celebrare i successi del settore giovanile: l’anno scorso ben otto ragazzi del vivaio hanno esordito nei campionati professionistici. Un risultato che pone il PSG Molteno Brongio come punto di riferimento nel calcio dilettantistico lombardo.

Il club ha una storia di crescita riconosciuta. Dal 2019, con le fusioni che hanno dato vita alla realtà attuale, il progetto ha registrato una storica promozione in Élite nella passata stagione, con importanti risultati nei campionati giovanili regionali. Inoltre, il club dal 2023 è Centro Tecnico Ufficiale della Calcio Lecco 1912, consolidando un legame che offre ai giovani atleti opportunità di crescita e passaggi nel calcio professionistico.

In conclusione, la serata ha rappresentato il naturale proseguimento di un progetto ambizioso: rafforzare il senso di comunità, sviluppare il settore giovanile e consolidare la presenza del club nel panorama regionale. Rimane un momento da cui ripartire, con il sorriso dei tifosi, nuovi spazi sportivi e l’energia di chi già sogna in grande.

RedSpo