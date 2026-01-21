PSG MOLTENO BRONGIO, IL PROGETTO CHE VINCE: GIOVANI, IDENTITÀ E FUTURO

MOLTENO – Il PSG Molteno Brongio non è più soltanto una società in crescita, ma una realtà ormai consolidata nel panorama del calcio dilettantistico e giovanile. Un percorso iniziato circa otto anni fa e costruito passo dopo passo, con una scelta chiara e coraggiosa: puntare tutto sul settore giovanile come motore del presente e del futuro.

Alla base della rinascita ci sono il presidente Antonio Rigamonti, il direttore generale Marco Conti e Guido Anghileri, i tre soci che hanno voluto ricreare la società partendo dai ragazzi, anche sacrificando inizialmente la prima squadra, allora in Terza Categoria. Una visione che oggi dà risultati concreti.

Determinante il lavoro di Matteo Russo, che ha ricostruito da zero l’attività di base e che oggi coordina l’intero settore giovanile come responsabile generale. Un’organizzazione che negli anni ha portato il PSG Molteno Brongio a essere paragonato a club molto più strutturati, con risorse ben superiori: una soddisfazione che, in casa orange, vale più di un titolo.

–

I numeri certificano la crescita: dai 60 tesserati iniziali agli oltre 400 attuali, con tutte le squadre dell’agonistica impegnate in campionati regionali. Negli ultimi tre anni ben otto giocatori cresciuti in casa hanno fatto il salto in prima squadra, oggi protagonista nel campionato di Prima Categoria.

–

A raccontare e guidare questo percorso è anche Matteo Valsecchi, allenatore dell’Under 18 regionale e responsabile dell’agonistica, con una squadra composta interamente da classe 2009 che affronta il campionato sotto età, simbolo di una società che guarda più alla crescita che al risultato immediato.

Completano lo staff tecnico per l’Under 14: Ivan Merli Sala e Matteo Russo; Under 15 Regionali Élite: Andrea Motta e Alessio Rigamonti; Under 16: Massimiliano Riva e Franco Sacchetta; Under 18: Matteo Valsecchi e Marcello Galassi

Ora arriva la sfida più difficile: confermarsi e continuare a migliorare. Con una certezza: senza il lavoro silenzioso dei volontari, vera anima del PSG Molteno Brongio, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Un progetto che non si limita a formare calciatori, ma costruisce identità e futuro.