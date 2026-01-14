PSG MOLTENO BRONGIO: UNA SCUOLA CALCIO CHE FORMA TALENTI E PERSONE

MOLTENO – La Scuola Calcio del PSG Molteno Brongio rappresenta oggi una delle realtà più strutturate e dinamiche del territorio lecchese per quanto riguarda l’attività di base, con un progetto che unisce attenzione educativa, qualità tecnica e collaborazione con il calcio professionistico. Il settore comprende le annate dal 2020 al 2017 e coinvolge numerosi bambini che muovono i primi passi nel mondo del calcio in un ambiente pensato su misura per la loro crescita.

L’organizzazione attuale prevede tre squadre per l’annata 2017, due squadre per il 2018, una squadra per il 2019 e una squadra per il 2020, a testimonianza di un movimento in continua espansione. Un elemento di particolare prestigio è il riconoscimento della categoria 2019/2020 come Scuola Calcio ufficiale della Calcio Lecco 1912, una collaborazione che valorizza il lavoro svolto dal PSG Molteno Brongio e offre ai più piccoli l’opportunità di confrontarsi con metodologie e realtà di alto livello.

Gli allenamenti sono organizzati con grande attenzione alle esigenze dei bambini: per i Primi Calci sono previste due sedute settimanali da due ore, mentre i Piccoli Amici svolgono due allenamenti a settimana da un’ora e mezza. Le sedute si sviluppano prevalentemente attraverso situazioni di gioco, con un focus particolare sullo sviluppo motorio e coordinativo, fondamentale nelle prime fasi della crescita. Le proposte tecniche sono sempre calibrate sull’età, utilizzando esercitazioni ludiche e dinamiche che permettono ai bambini di apprendere in modo naturale e divertente.

Un aspetto centrale della metodologia è il trasferimento di quanto appreso in allenamento nei contesti di gara. Per questo motivo, in ogni seduta è sempre prevista la partita, considerata uno strumento imprescindibile sia per l’apprendimento sia per la verifica concreta delle competenze tecniche e gestuali. Durante il fine settimana, tutte le squadre disputano almeno una partita, che può essere di campionato, torneo o test match. Grazie a un’organizzazione efficiente del settore, il PSG Molteno Brongio ha inoltre la possibilità di confrontarsi regolarmente con società professionistiche o di alto livello del territorio lombardo, arricchendo il bagaglio di esperienze sportive e formative dei piccoli calciatori.

Fondamentale è anche il ruolo dello staff educativo, composto da un coach per ogni squadra e da un gruppo di collaboratori che supportano il lavoro sul campo. Si tratta di figure giovani ma già con esperienze significative nel calcio giovanile e in possesso di certificazioni ottenute attraverso specifici percorsi di studio, a garanzia di un ambiente competente, sicuro e attento non solo alla prestazione, ma soprattutto alla crescita della persona.

La Scuola Calcio del PSG Molteno Brongio si conferma così non solo come un luogo dove imparare a giocare a calcio, ma come un vero e proprio percorso educativo, capace di trasmettere valori come il rispetto, la collaborazione e il divertimento, ponendo solide basi sportive e umane per il futuro dei suoi giovani atleti.

Nella foto di copertina la Scuola Calcio Lecco Ufficiale