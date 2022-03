LECCO – “L’emergenza pandemica ha esacerbato numerose criticità del nostro sistema sanitario, ponendo in evidenza aspetti che erano stati spesso sottaciuti, tanto nel dibattito pubblico che per quanto concerne le politiche messe in atto ai vari livelli istituzionali. Per noi di Azione il compito della politica inizia proprio qui, dai problemi concreti dei cittadini, a cui bisogna offrire soluzioni altrettanto concrete e realistiche. L’introduzione dello psicologo di base rappresenta il punto di arrivo di questo modus operandi: un processo reso ancora più straordinario dal fatto che sia stato un partito giovane e con un solo consigliere regionale a proporre questa mozione” così spiega il Comitato Direttivo Provinciale Azione.

“Sulla base di questa importante novità per il nostro territorio, vi estendiamo quindi l’invito all’evento ‘Psicologo di base. Come? Perché?‘, organizzato per il 26 marzo. Nell’occasione, il Consigliere Regionale di Azione Niccolò Carretta presenterà la sua mozione relativa all’introduzione dello psicologo di base approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale. Seguirà un momento aperto di confronto con gli ordini e associazioni di categoria, gli amministratori locali e le parti sociali”.

Il panel dell’evento includerà, tra gli altri, i seguenti interventi: Niccolò Carretta – Consigliere Regionale di Azione e proponente della mozione; Dott.ssa Mazzoleni – Referente OPL (Ordine Psicologi Lombardia) Lecco; Emanuele Manzoni – Assessore Welfare comune di Lecco; Alessandra Durante – Assessore Giovani, Famiglia e Comunicazione comune di Lecco.

L’evento si terrà all’aula B0.1 (Edificio 09) del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, in via G. Previati 1/c Lecco, a partire dalle 10 fino alle 12 circa. “Questo evento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di interlocuzione e radicamento sul territorio Lecchese che Azione ha intrapreso da ormai due anni. Per dare ulteriore eco a questa iniziativa, nel pomeriggio di sabato 26 marzo ci troverete anche in Piazza Cermenati a Lecco, per rispondere alle domande dei cittadini e presentare la nostra offerta politica, basata – come nel caso di questa mozione – su pragmatismo e competenza” conclude Azione.