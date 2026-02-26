PULCINI 2015: ROVINATA DA APPLAUSI TRA RIMONTE E GRANDI EMOZIONI

LECCO – Da qualche settimana sono ripartiti anche i campionati dell’Attività di Base e i Pulcini 2015 della Rovinata, divisi in due squadre, stanno affrontando i rispettivi gironi con entusiasmo, carattere e una crescita evidente partita dopo partita. Le cronache locali confermano come questa categoria sia tra le più vive e partecipate del territorio, con sfide sempre combattute e ricche di emozioni.

Nel Girone A gli Under 11 sono stati ospiti del Costa Masnaga, avversario storico con cui da anni si disputano incontri equilibrati e spesso decisi da episodi. Il primo tempo vede i padroni di casa portarsi in vantaggio, ma la Rovinata reagisce con determinazione e trova il pareggio grazie a Gjini, bravo a farsi trovare pronto sotto porta. Nel secondo tempo la squadra ospite cresce ulteriormente e ribalta il risultato con la rete di Di Palma, che finalizza una bella azione corale. Il terzo tempo si chiude sullo 0-0, con entrambe le squadre attente e ordinate. L’ultimo tempo è quello più emozionante: il Costa torna avanti, ma la Rovinata non smette di crederci e lotta fino all’ultimo secondo. Allo scadere il capitano Rosina calcia una punizione potentissima che si stampa sulla traversa; sul rimbalzo è ancora lui il più veloce, controlla e insacca il gol del pareggio. Con la regola dei tempi, la Rovinata conquista una meritata vittoria per 4-3, premiando una prestazione di grande cuore.

Nel Girone B la Rovinata ha invece ospitato il Rovagnate in una sfida intensa e ricca di capovolgimenti. Il primo tempo è di studio, con le due squadre che si affrontano con ordine senza trovare la via del gol. Nel secondo tempo i padroni di casa cambiano marcia e dominano la frazione: doppietta di Cattaneo e gol di Assamoi per un netto 3-0 che entusiasma il pubblico. Negli ultimi due tempi, però, non bastano le reti di Papola e la doppietta di Abdou: il Rovagnate riesce a imporsi in entrambe le frazioni e ribalta il risultato complessivo, chiudendo sul 2-3 e portando a casa la vittoria.

Anche i Pulcini 2016 della Rovinata sono impegnati in due gironi differenti. Nel girone A la partita contro il Valmadrera è stata rinviata a causa del Carnevale e verrà recuperata giovedì 26 alle 18. Nel girone B, invece, i biancorossi hanno ospitato il Luciano Manara in una sfida molto intensa. Ottima la prestazione di tutti i ragazzi, con menzioni speciali per Castagna, Spreafico e Goretti, capaci di tenere testa a un avversario davvero forte. Al termine dei quattro tempi il risultato è un 3-3 che rende onore a entrambe le squadre e conferma la crescita costante dei giovani rossoneri.

G.P.