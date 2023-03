LECCO – Sono previste modifiche alla viabilità per la pulizia notturna delle aree pubbliche a parcheggio di Lecco, che verrà effettuata dalla mezzanotte di oggi fino alle 6 di domani, martedì 28 marzo.

Il nuovo servizio prevede uno spazzamento meccanizzato-combinato delle aree pubbliche di parcheggio. L’intervento prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte nelle aree di corso Giacomo Matteotti, via XI Febbraio, via Pietro Nava, via Sassi, via Porta, via Dell’Isola, via Gorizia, via Fumagalli, viale Filippo Turati, via Capodistria e via Spirola.