LECCO – Per far fronte alle necessità segnalate e a titolo di sperimentazione per l’implementazione di nuovi servizi di igiene urbana, nel corso della settimana ci sarà la pulizia stradale di viale Turati.

È stato disposto, dunque, il divieto di sosta con rimozione auto, dalle 13 alle 16:30. Un divieto che giovedì 18 agosto interesserà il lato sinistro del viale, numeri civici dispari (dal cimitero verso piazza Cappuccini), e venerdì 19 il lato destro, numeri civici pari (da via Col di Lana verso piazza Cappuccini).

L’ordinanza è disponibile alla sezione Albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Lecco.