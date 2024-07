PUSIANO: RINNOVATO IL GEMELLAGGIO COI FRANCESI DI FOUR

PUSIANO – L’Associazione Pusianese per i Gemellaggi è stata ospitata, lo scorso fine settimana, dai francesi di Four, la località nell’Isére a 50 chilometri da Lione con la quale il Comune di Pusiano ha siglato un patto di gemellaggio nel novembre del 2013.

“Siamo arrivati a Four sabato mattina – spiega Simona Guerrieri, vicepresidente dell’associazione pusianese – e siamo stati accolti calorosamente dalle famiglie del paese gemellato, e dal sindaco che ci ha offerto un pranzo presso il locale circolo del golf. A seguire, siamo stati portati nella località di Malleval, presso una cantina dove abbiamo degustato i vini prodotti nella zona. Dopo cena, abbiamo partecipato alla festa dei coscritti di Four dove erano presenti tantissimi giovani, e che è culminata con fuochi artificiali che ci hanno ricordato i nostri del 4 agosto”.

Della delegazione pusianese facevano parte anche Anna Rosa Roda, il presidente di Promoterre Pier Emilio Bonfanti e l’ex consigliere e assessore comunale Alessio Colzani, che aveva dato il via ai gemellaggi prima con l’Ungheria e poi con la Francia. “Sono stato molto felice di rivedere l’amico sindaco Jean Papadopulo – spiega Colzani – il quale ci ha chiesto informazioni su Pusiano, proponendo di intensificare gli scambi tra le nostre due comunità, partendo dai giovani e dallo sport”. A proposito di sport, la mattinata di domenica ha visto la compagine pusianese partecipare, in perfetto spirito olimpico, a un torneo di bocce.

“La mattinata di domenica è iniziata con una interessante visita guidata a piedi per le strade di Four – racconta Simona Guerrieri – a cura della locale associazione per la riscoperta e la conservazione della storia locale, ed è proseguita poi con un torneo di bocce, per la precisione di ‘Boule lyonnaise’, organizzato dalla locale associazione ‘Les boules'”.

Dopo un pranzo comunitario e uno scambio di doni e pubblicazioni, la partenza per tornare in Italia. “Ringrazio per la splendida accoglienza tutta la comunità di Four – conclude la vicepresidente Guerrieri – e in particolare le famiglie che ci hanno ospitati. Un ringraziamento particolare anche al sindaco Papadopulo e alla responsabile del comitato per i gemellaggi di Four, Joëlle Ferney, con la speranza di poterci rivedere a Pusiano il prossimo anno”.