QUALCOSA NON VA A LECCO. FORTINO (FORZA ITALIA): “VIABILITÀ AL COLLASSO”

Nella sua ultima newsletter il Sindaco invita i cittadini, per l’ennesima volta, ad avere pazienza. Orami da quando ha iniziato il suo mandato ha più volte chiesto pazienza a noi lecchesi ma adesso di pazienza non ne abbiamo più.

.

Da una parte si tappezza la città (a spese nostre) per decantare la mobilità sostenibile per altro non percorribile in una città con la conformazione come la nostra … e dall’altra la città è totalmente paralizzata in qualunque momento della giornata …

Evidentemente c’è qualcosa che non va sig. Sindaco …

Noi cittadini lecchesi siamo costretti a toccare con mano quotidianamente la grande distanza tra ideologia e realtà, tra slogan elettorali e necessità di vivibilità.

Forza Italia vuole rappresentare l’esasperazione dei concittadini lecchesi e chiedere al Sindaco se, almeno a fine mandato, non sia il caso che si faccia promotore di una programmazione dei cantieri che non soffochi la città e se, almeno temporaneamente, non sia il caso di riaprire il Ponte Vecchio, come più volte da noi richiesto, per offrire una possibilità ulteriore di entrata e uscita per la città visto lo stravolgimento viabilistico dovuto al cantiere sul Ponte Kennedy e quello del Bione.

–

Angela Fortino



Segretario cittadino

Forza Italia Lecco