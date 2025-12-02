QUALITÀ AMMINISTRATIVA. SONDRIO PRIMO COMUNE IN ITALIA

SONDRIO – Ha registrato la migliore performance considerando la capacità di amministratori e dipendenti e l’efficacia gestionale. Primo posto assoluto su capoluoghi di provincia: riconosciute qualità e capacità di amministratori e dipendenti ed efficacia nella gestione delle finanze locali.

La prima classifica sulla qualità amministrativa dei Comuni, pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, premia Sondrio, che sopravanza Savona e Genova, con soltanto Bergamo, settimo, a rappresentare la Lombardia nella top ten…