QUALITÀ DELLA VITA DEI BAMBINI, LECCO 1ª IN ITALIA

LECCO – “Il primo posto di Lecco nella classifica delle Province dov’è più alta la qualità della vita per i bambini fino a 14 anni, pubblicata oggi dal Sole 24 ore, mi fa doppiamente piacere, come lecchese e come presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza”. Lo ha detto Michela Vittoria Brambilla (Nm) commentando l’indagine condotta su 15 indicatori statistici, dal tasso di fecondità ai delitti denunciati contro i minori.

“Probabilmente non è un caso che Lecco condivida il podio con altre due Province di dimensioni medio-piccole, Aosta e Siena: è più facile rendere a misura di bambino un territorio che è rimasto a misura d’uomo. Complimenti a Lecco per l’elevato punteggio conseguito nel campo delle competenze scolastiche (numeriche e alfabetiche) e per il primo posto assoluto nell’indicatore “Sport e bambini“. L’importanza dello sport per un sano e corretto sviluppo della persona, da ogni punto di vista, non si sottolineerà mai abbastanza”.