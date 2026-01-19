QUARTO PONTE: DIETRO LE QUINTE, SALVINI SULLA SICUREZZA A SCUOLA

PESCATE/LECCO – Il 19 gennaio 2026 è stato inaugurato il cosiddetto Quarto Ponte di Lecco, il potenziamento del ponte Manzoni tra Pescate e il capoluogo. L’intervento, dal valore complessivo di circa 36,5 milioni di euro, aggiunge una nuova corsia stradale e una ciclopedonale a un tratto considerato da sempre uno dei più critici per la viabilità locale.

L’opera rientra nel pacchetto di interventi collegati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e ha l’obiettivo di fluidificare l’ingresso in città, soprattutto nelle ore di punta.

La nuova infrastruttura è stata accolta con entusiasmo dal sindaco di Pescate, mentre il sindaco di Lecco ha espresso perplessità sull’effettiva utilità dell’intervento. Durante la cerimonia, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di finanziare anche la corsia in direzione sud, con ulteriori 20 milioni di euro da inserire nel contratto di programma 2026–2030. Un impegno che, se confermato, completerebbe il doppio senso di marcia richiesto da Regione Lombardia e Provincia di Lecco.

Un ponte che guarda alle Olimpiadi (e oltre)

Il Quarto Ponte è stato presentato come una delle opere che resteranno al territorio anche dopo i Giochi. Salvini ha rivendicato l’idea di usare l’occasione olimpica come acceleratore per interventi destinati a durare “50 anni”, citando anche altri cantieri in Lombardia e Veneto. Il ministro ha ringraziato tecnici, operai e Anas, sottolineando che la sicurezza nei cantieri deve sempre prevalere sulla fretta del taglio del nastro.

“Fuori campo”: il tema dei coltelli a scuola

Accanto ai temi infrastrutturali, Salvini ha inserito un passaggio molto netto sulla sicurezza nelle scuole, commentando i recenti episodi di accoltellamento avvenuti in Italia. Il ministro ha definito inaccettabile che uno studente possa uscire di casa con un coltello da 20 centimetri in tasca, sostenendo che il problema non riguarda solo la scuola, ma la famiglia, l’educazione e l’integrazione.

Il vicepremier ha annunciato l’intenzione di lavorare a decreti che vietino il porto di armi da taglio di qualsiasi dimensione, sia per adulti sia per minorenni. Un tema che ha inevitabilmente spostato l’attenzione dal ponte alla questione più ampia della sicurezza sociale.

Il pensiero alle vittime dell’incidente ferroviario in Spagna

In apertura del suo intervento, Salvini ha rivolto un pensiero alle 39 vittime e oltre 100 feriti dell’incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Andalusia, ricordando anche la presenza di lavoratori delle ferrovie spagnole tra le vittime e sottolineando l’impegno dei soccorritori ancora al lavoro.

Il ministro ha collegato la tragedia al tema della sicurezza ferroviaria, ricordando che in Italia sono attivi 1.300 cantieri e che ogni giorno circolano oltre 10.000 treni con circa due milioni di passeggeri.

Christopher Anelli Manzoni