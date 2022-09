LECCO – Cantiere al via solo nella seconda metà del prossimo anno, con la speranza che possa concludersi in tempo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questi gli ultimi aggiornamenti in merito al cosiddetto “quarto ponte” che dovrebbe affiancare il ponte Manzoni tra Pescate e Lecco.

I lavori inizialmente calendarizzati all’inizio del 2023 slitteranno di almeno sei mesi, spiega Anas, e poi il calendario si farà serrato o non si arriverà in tempo a concludere l’opera per i giochi invernali.